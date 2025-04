Potenza, Acqua: contributi in arrivo per questi Comuni della provincia. I dettagli

Si è svolta oggi pomeriggio, nella sala Bramea del Dipartimento regionale all’Ambiente, la riunione sulle compensazioni ai Comuni macrofornitori di risorsa idrica.

All’incontro, erano presenti l’assessore regionale all’Ambiente e Transizione energetica, Laura Mongiello e il consigliere regionale Mario Polese, per l’ente Regione, oltre ai numerosi amministratori e sindaci lucani dei comuni che in base alla legge regionale numero 2 del 2019 sono beneficiari di un contributo di compensazione ambientale per la fornitura di acqua.

In particolare la legge prevede un contributo pari a 0,02 euro per metro cubo di acqua eccedente il fabbisogno comunale, immessa nella rete pubblica.

Una ulteriore quota – pari al 20 per cento di quanto spettante a ciascun comune macro fornitore – fosse destinata anche ai comuni confinanti, nei cui territori ricadono in tutto o in parte le aree di salvaguardia delle sorgenti.

Il motivo della riunione odierna – a seguito della richiesta dei sindaci dei Comuni macrofornitori di risorsa idrica che hanno ringraziato l’assessore per aver immediatamente convocato l’incontro presso il Dipartimento – è legato al fatto che i comuni avanzano le annualità 2023 – 2024 e l’anno corrente 2025 per un totale complessivo di circa 4 milioni di euro.

La proposta avanzata oggi, d’intesa con il presidente della Giunta Vito Bardi, è che si arrivi entro il mese di giugno, compatibilmente con l’approvazione dell’assestamento di bilancio, a una soluzione finale che garantirebbe ai comuni il pagamento di parte del ristoro eventualmente adeguato secondo i parametri Istat così come richiesto dai comuni.

L’assessore Mongiello e il consigliere Polese si sono impegnati con il consenso degli amministratori presenti.

I comuni interessati sono: