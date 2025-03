Potenza: addio al Padre fondatore dell’Università degli Studi della Basilicata e suo primo Rettore, il professor Fonseca. Il messaggio di cordoglio

Questo il messaggio di cordoglio del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per la scomparsa di Cosimo Damiano Fonseca:

“Sono addolorato per la scomparsa di un uomo che ha dato tanto al mondo culturale lucano e nazionale.

Il professor Cosimo Damiano Fonseca sarà ricordato come una figura di straordinario rilievo nel panorama universitario.

Padre fondatore dell’Università degli Studi della Basilicata e suo primo Rettore, ha contribuito in maniera determinante nella crescita e nello sviluppo della nostra comunità accademica, animato sempre da passione e competenza con una visione lungimirante del progresso, della conoscenza e della formazione.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita non solo per la Basilicata, ma per l’intero mondo della cultura e della ricerca.

Ai suoi familiari, ai colleghi e agli studenti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprendere dai suoi insegnamenti, rivolgo le mie più sincere condoglianze a nome dell’intera Regione”.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.