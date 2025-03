Potenza e provincia: la consulta degli studenti propone il congedo mestruale per le studentesse. Ecco di cosa si tratta

Oggi, 10 Marzo 2025, la Consulta provinciale degli studenti di Potenza, avvalendosi delle proprie prerogative di legge, ha presentato alle scuole superiori della provincia una proposta di regolamento riguardante l’attuazione di un congedo mestruale per le studentesse.

La proposta, rivolta ai consigli d’istituto, prevede che per le studentesse affette da patologie specifiche, diagnosticate con certificato medico, sia garantita la possibilità di assentarsi dalle lezioni per tre giorni al mese nel periodo delle mestruazioni, ma soprattutto che dette assenze non vengano considerate in sede di scrutinio finale per il calcolo dei requisiti minimi di frequenza dell’alunno ai fini della validità dell’anno scolastico.

Il Presidente della Consulta degli studenti, Italo Marsico, in occasione della votazione della proposta – che è stata approvata all’unanimità dei voti di rappresentanti da tutta la provincia – ha spiegato come:

“il Congedo mestruale sia uno degli obiettivi principali per questa Consulta e che la promozione di politiche di parità e di tutela dell’equità di genere siano pilastri fondamentali dell’operato della rappresentanza studentesca tutta”.

Supporto anche dalla Consigliera di Parità per la Provincia di Potenza, dr.ssa Simona Bonito, che ha definito la proposta come innovativa e, in occasione della Premiazione “Semi di futuro” per la valorizzazione delle eccellenze nell’ambito della tutela dell’equità di genere, ha premiato la Consulta degli studenti, definendola come:

“un motore di cambiamento che ispira la lotta per i diritti delle donne”.

Il regolamento dovrà ora essere discusso e votato nei singoli consigli d’istituto delle scuole superiori della provincia, i quali decideranno se approvare o respingere la proposta.