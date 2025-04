Potenza, aggressione in ospedale e tentato accoltellamento tra giovani: “non possiamo permettere che il capoluogo di Regione diventi teatro di episodi di degrado”. La denuncia

“Le notizie emerse in queste ore – dall’aggressione a un sanitario dell’Ospedale San Carlo, ad opera di un 28enne di origini marocchine, al grave episodio avvenuto qualche giorno fa in pieno centro cittadino, con un tentato accoltellamento tra giovanissimi – impongono una riflessione seria e urgente sul tema della sicurezza e della tutela del personale pubblico”.

Lo dichiarano Francesco Fanelli, consigliere regionale nonché capogruppo dell’opposizione in Consiglio Comunale a Potenza, e Alfonso Nardella, consigliere comunale, che continuano:

“Esprimiamo piena solidarietà alle Forze dell’Ordine intervenute con tempestività e professionalità, così come al personale sanitario aggredito mentre svolgeva il proprio lavoro, ancora una volta esposto a rischi inaccettabili.

Quanto accaduto dimostra che il tema della sicurezza in città, sia nei luoghi sensibili come gli ospedali, sia negli spazi pubblici frequentati dai giovani e dalle famiglie, è quantomai centrale.

Non possiamo permettere che Potenza, capoluogo di Regione, diventi teatro di episodi di degrado, violenza gratuita e aggressioni a chi ogni giorno lavora per la salute e la sicurezza dei cittadini.

Occorre un impegno condiviso, istituzionale e sociale, per contrastare l’escalation di violenza, sostenere la comunità, presidiare il territorio e proteggere chi è in prima linea, che siano operatori sanitari, agenti o semplici cittadini”.

Concludono Fanelli e Nardella:

“La legalità non è una parola vuota, ma il presupposto per vivere in una comunità giusta e sicura.

Ed è nostro dovere pretenderla e garantirla, con fermezza e responsabilità”.