Potenza, al PalaPergola arriva Monteroni: è un altro snodo cruciale per l’Academy

A centosessanta minuti dal termine della regular season – intervallati da un turno di riposo da osservare – il fattore campo diventa decisivo per le sorti future dell’Academy, impegnata domani sera al PalaPergola contro la Nuova Pallacanestro Monteroni.

Sul parquet potentino arriva la quinta forza del campionato, avanti di quattro lunghezze ai ragazzi di coach Putignano e reduce da un momento positivo che ha compensato il brutto inizio di 2025.

Dopo tre sconfitte in fila, due delle quali in casa, infatti, i salentini hanno battuto le big del torneo, superando al fotofinish davanti ai propri tifosi sia Castellaneta che Lecce (oltre anche a Barletta), mentre il colpo che ne ha rilanciato le ambizioni è arrivato a Mesagne, con il punteggio di 60-58.

Nonostante l’infortunio al pivot Bjelic, messo ko dopo pochi minuti proprio contro la Rossotono, la NPM ha saputo ricostruire i suoi equilibri pur dovendo rinunciare al suo unico centro di ruolo ed è in cerca di quei punti che ne legittimino anticipatamente la qualificazione ai playoff.

L’arsenale a disposizione di coach Battistini è di certo tra i più talentuosi offensivamente del campionato, prova ne sono i 93 punti segnati a Foggia e gli 80 a Corato anche quando la NPM è uscita sconfitta, motivo per cui servirà un’ulteriore prestazione difensiva di grande spessore a Fabrizio Perez e compagni per provare a conquistare la decima vittoria stagionale.

Una partita che sia in linea con quanto coraggiosamente fatto vedere per trenta minuti abbondanti domenica a Mesagne e a cui manca, evidentemente, un ultimo passo per raggiungere una continuità tecnica, fisica e mentale che duri l’arco dell’intera sfida.

A dispetto del gap finale, maturato praticamente nell’ultimo parziale e decisamente ingeneroso per quanto fatto vedere nei tre precedenti, i rossoblù hanno dimostrato di poter giocare alla pari anche sul campo di una delle più serie accreditate alla vittoria finale, segnali da confermare anche domani in una partita determinante per iniziare a decifrare quale possa essere il futuro dell’Academy una volta terminata la stagione regolare.

Palla a due alle ore 18.00 al PalaPergola con ingresso libero, direzione di gara affidata a Nunzio Spano di Sannicandro di Bari e Deborah Fiorentino di Bari.