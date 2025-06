Potenza, al Parco Baden Powell si celebra la Festa della Musica! I dettagli

L’associazione Sinergie Lucane è lieta di annunciare un evento straordinario per celebrare la Festa della Musica:

“Il 21 giugno, a partire dalle ore 20:00, il Parco Baden Powell di Potenza si trasformerà in un vibrante palcoscenico a cielo aperto, offrendo una serata memorabile all’insegna delle emozioni e della grande musica.

La scelta del 21 giugno non è casuale: questa data segna il solstizio d’estate e la Giornata Internazionale della Musica, un’iniziativa mondiale che, fin dagli anni ’70, celebra il primo giorno d’estate con esibizioni musicali dal vivo in numerosi luoghi del mondo.

L’evento nel capoluogo potentino vedrà esibirsi i Drops, band locale capitanata da Massimo Brancati rinomata per la sua energia contagiosa e la capacità di coinvolgere il pubblico.

Con un repertorio focalizzato sugli iconici anni ’80, i Drops non si limiteranno a una semplice operazione nostalgica: i brani simbolo di quell’epoca verranno proposti con arrangiamenti moderni e originali, offrendo nuova vita a hit internazionali che hanno fatto da colonna sonora a un’intera generazione.

La scaletta del concerto promette un viaggio emozionante attraverso successi come “Sledgehammer”, “Video Killed the Radio Star”, “Africa”, “The Final Countdown”, “Forever Young” e molti altri, culminando con brani intramontabili come “Comfortably Numb” e “Purple Rain”.

Ad aprire la serata sarà Elena Potenza, giovane talento locale che offrirà un momento intimo e suggestivo con le sue interpretazioni di cover di Billie Eilish, creando un ponte tra la delicatezza e l’intensità delle sonorità contemporanee.

A guidare l’intera serata, con la sua esperienza e il suo carisma, sarà Enzo Restaino, speaker della web-radio potentina “ToBeRadio”.

Questa doppia proposta musicale rappresenta un’occasione unica per celebrare la musica in tutte le sue sfumature, dalle vibrazioni evergreen degli anni ’80 alle sonorità attuali, in un dialogo intergenerazionale che solo la musica sa creare.

Sinergie Lucane desidera esprimere la propria profonda gratitudine a tutti i partner che, con il loro generoso supporto, hanno reso possibile la realizzazione dei progetti condivisi, contribuendo in modo significativo alla crescita e alla vitalità della nostra associazione.

Un ringraziamento speciale, e particolarmente sentito, va alla Banca Monte Pruno, il cui prezioso e costante sostegno ha rappresentato un pilastro fondamentale per la buona riuscita di tutte le iniziative di Sinergie Lucane, inclusa la “Festa della Musica”.

Questo evento, di cui l’associazione è particolarmente orgogliosa, rappresenta il culmine e la chiusura di una stagione ricca di successi ed emozioni condivise.

Invitiamo tutti a segnare la data, portare gli amici e unirsi a noi per questa imperdibile celebrazione musicale.

Come recita il nostro invito: “Il 21 giugno accendi i ricordi, vieni a vivere il presente”.

L’appuntamento con Sinergie Lucane è rinnovato per l’autunno, con nuove idee e progetti ancora più ambiziosi, pronti a scrivere insieme un altro capitolo della nostra storia associativa”.