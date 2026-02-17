ULTIME NEWS

Potenza, al via i lavori su queste strade: ecco tutti gli interventi previsti

17 Febbraio 2026

Prosegue l’impegno della Provincia di Potenza nel piano di ammodernamento e messa in sicurezza della rete viaria con l’avvio dei cantieri che interesseranno la SP ex SS 276 “dell’Alto Agri” e la SP ex SS 104 “Sapri-Ionio”.

Nella giornata odierna sono stati consegnati i lavori sulla SP ex SS 276 “dell’Alto Agri”, per un investimento complessivo di € 449.933,57.

L’intervento, che si concluderà in circa 5 mesi, prevede:

  • la messa in sicurezza di parte dei tombini, ponti ed opere d’arte presenti nel primo tratto dell’arteria, in particolare tra le località Brienza e Pergola di Marsico Nuovo;
  • il rifacimento del tappeto di usura della pavimentazione stradale per circa 2 km;
  • l’installazione di nuove barriere stradali e il totale rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.

Giovedì 19 febbraio sarà la volta della SP ex SS 104 “Sapri-Ionio”.

Con un finanziamento di € 678.553,52, prenderanno il via i lavori della durata stimata di 7 mesi che interesseranno il tratto tra il km 86+700 e il km 98+500.

Il progetto include:

  • l’integrazione di barriere di sicurezza e riquotatura di quelle esistenti;
  • risagome e nuovo tappetino di usura per circa 2,0 km;
  • taglio erba e pulizia cunette;
  • rifacimento segnaletica orizzontale e integrazione segnaletica verticale.