Potenza, si è insediato il nuovo Vicario del Questore: auguri di buon lavoro alla dott.ssa Sessa

Si è insediato nella giornata di ieri il nuovo Vicario del Questore di Potenza, il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Giuseppina Sessa, originaria della provincia di Salerno.

La dott.ssa Sessa, laureata in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è entrata nei ruoli della Polizia di Stato il 14 dicembre 1992, frequentando il corso quadriennale di formazione per Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia.

Al termine del percorso formativo è stata assegnata al Settore Polizia di Frontiera del Brennero, con l’incarico di Vice Dirigente. Nel febbraio 2000 è stata trasferita al Settore di Frontiera – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Luino (VA), dove ha ricoperto le funzioni di Dirigente.

Dal 2001 ha prestato servizio presso la Questura di Napoli, dapprima come funzionario di turno all’Ufficio Prevenzione Generale e, nel giugno dello stesso anno, assumendo la direzione del Commissariato di Chiaiano.

Dal marzo 2002 all’agosto 2011 ha svolto incarichi di particolare rilievo presso la Divisione Anticrimine di Napoli, il Commissariato di Castellammare di Stabia e, rientrata in Questura, presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Trasferita nel settembre 2011 alla Questura di Salerno, ha diretto il Commissariato di Sarno e successivamente quello di Nocera Inferiore.

Nel febbraio 2018 ha assunto la dirigenza dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, incarico lasciato dopo due anni per dirigere l’Ufficio del Personale.

Dal 2021, anno della promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha diretto la Divisione Anticrimine di Salerno, incarico che ha ricoperto fino al suo trasferimento a Potenza.

La dott.ssa Giuseppina Sessa subentra al Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Antonio Stavale, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età.