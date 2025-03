Potenza, al via il maxi processo ex Ilva: attese 1500 persone. Ecco le modifiche alla circolazione e il servizio navetta garantito

Nella giornata di oggi 21 marzo, il Tribunale di Potenza sarà la sede dell’udienza preliminare del processo ILVA, che porterà nella nostra città un numero significativo di interessati e addetti all’informazione che seguiranno le fasi processuali (saranno oltre 1.500 tra imputati, avvocati e parti civili, compresi i residenti nei dintorni dell’acciaieria, enti, associazioni ambientaliste e sindacati, di parti del processo).

Per agevolare l’attuazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica il Comune di Potenza, nell’ottica della collaborazione interistituzionale che contraddistingue l’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Telesca, ha accolto la richiesta della Questura di Potenza di mettere a disposizione di quanti arriveranno in città per assistere e partecipare all’udienza preliminare, un servizio navetta che garantirà il trasporto nella zona del tribunale.

Si consiglia quindi di voler parcheggiare i propri automezzi presso il parcheggio adiacente la stazione Potenza inferiore scalo delle FAL, (https://maps.app.goo.gl/Ucs5McRSVpJXGnoY6 ) dove la navetta messa a disposizione porterà i viaggiatori in pochi minuti al Palazzo di giustizia in via Nazario Sauro.

Il servizio sarà attivo dalle 8.30 e fino a conclusione dell’udienza.

Inoltre si precisa che dalle ore 8.00 sarà previsto il divieto di sosta con rimozione, nel tratto di via Nazario Sauro compreso tra l’intersezione con via Viviani e l’intersezione con via Lepore.

Spiega l’assessore alla mobilità Francesco Giuzio:

“Con il sindaco Telesca e il questore Ferrari abbiamo da subito condiviso la necessità di disporre questo servizio navetta, il tutto nell’ottica di garantire la sicurezza di quanti parteciperanno all’udienza preliminare del processo ILVA e di non creare disagi ai cittadini.

Ringraziamo l’azienda Miccolis Spa e le FAL che, ancora una volta, si dimostrano attenti alle esigenze dell’Amministrazione e delle Autorità di pubblica sicurezza. Azioni di questo genere sono di immediata realizzazione quando tutti gli attori hanno a cuore un solo obiettivo: il bene comune”.