Meteo Potenza, temperature in rialzo! Ecco le previsioni aggiornate

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile con qualche debole pioggia.

Le temperature, dunque, torneranno ad aumentare progressivamente nel corso dei giorni, fino a riportarsi al di sopra delle medie stagionali verso la fine della settimana

Come sarà il tempo per questo fine settimana a Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 22 Marzo avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 10°C.

Domenica 23 Marzo, invece, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.