Potenza: al via un FLASH-MOB presso la Caserma del Comando dei Carabinieri! Ecco i dettagli

Venerdì 20 Gennaio alle ore 10.00 si svolgerà a Potenza presso la Caserma del Comando dei Carabinieri in Via Pretoria un FLASH-MOB con la presenza dei dirigenti di FDI BASILICATA così come avvenuto in tutte le principali città italiane.

Questo per ringraziare gli uomini in divisa che quotidianamente si spendono per la lotta alla mafia dopo l’avvenuta cattura del noto boss da tempo latitante, Matteo Messina Denaro, ma anche per il quotidiano supporto alle nostre comunità.

Nell’occasione i rappresentati istituzionali locali consegneranno simbolicamente una pergamena al Comandante Provinciale dell’arma dei Carabinieri.

Parteciperanno tutti i dirigenti e rappresentanti istituzionali di FDI Basilicata, militanti e simpatizzanti.

