Potenza: all’Accademy Basket arriva l’atleta sloveno Jan! I dettagli

Un primo tempo passato a prendere le misure e cercare di coinvolgere e mettere in ritmo i compagni, dieci punti in fila ad inizio quarto periodo per innescare il break decisivo ai fini del successo.

Si è presentato così Jan Rizman al debutto con la canotta dell’Academy.

Dopo appena una settimana di allenamenti, l’ala slovena è stata subito il top scorer con 23 punti e 5/10 da tre nella vittoriosa trasferta di Ischia, aggiungendo al suo scout anche 7 rimbalzi e 5 assist che testimoniano la completezza e versatilità dell’ultimo arrivato in casa potentina.

Classe ’94 per 196 cm di altezza, Jan è alla prima esperienza in Italia e rappresenta l’ulteriore sforzo fatto dalla proprietà per alzare il tasso tecnico ed esperienziale della squadra allenata da Vincenzo Bochicchio, oltre che compensare anche numericamente ed in termini di leadership – pur in un ruolo diverso – la pesante assenza del capitano Peppe Pace, lontano dai parquet dall’infortunio patito a Cava il 5 di Novembre.

Dopo Torlontano e Vaccaro, quindi, si completa il restyling di inizio 2023 di un’Academy in striscia aperta di quattro vittorie consecutive, nel segno della difesa e di una chimica di squadra che si sta rafforzando anche fuori dal campo.

Un clima in cui Rizman si è subito calato alla perfezione, dimostrando disponibilità e capacità di adattamento ad un contesto probabilmente inusuale per un atleta reduce da importanti esperienze nella massima serie slovena (14.3 punti di media col 48% da 3 nell’ultima stagione con la canotta dell’Hopsi Polzela) e in Macedonia del Nord nei primi mesi della stagione corrente.

Conferma Jan:

“I miei primi giorni a Potenza sono stati piacevoli, la città è carina, piccola e tranquilla, inserirsi nella squadra è stato semplice, anche perché i compagni di squadra e le persone che lavorano nel club mi hanno aiutato dal primo momento in cui sono arrivato mi sono davvero divertito appena giunto qui e vincere fuori casa contro Ischia ha sicuramente reso tutto ancora più facile.

Non avevo mai preso la nave per andar a giocare e non vedo l’ora di esordire anche in casa, con l’obiettivo certamente vincere quante più partite possibili”.

Jan ha scelto la canotta numero 0 e dopo l’ottimo inizio, sabato alle 17.00 debutterà anche al PalaPergola nell’insidiosa sfida casalinga con la Polisportiva Basket Agropoli.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)