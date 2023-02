Potenza: il Comune aderisce alla ‘rottamazione’ proposta dal Governo. I dettagli

“Il Comune di Potenza ha deciso di aderire alla proposta di rottamazione formulata dal Governo Meloni”.

Lo comunicano in una nota congiunta l’assessore al Bilancio Gianmarco Blasi e le forze politiche di maggioranza:

“Una proposta volta a tendere la mano in favore dei nostri concittadini, già vessati da mille difficoltà, tra caro vita determinato dall’aumento dei costi energetici e gli strascichi di due anni di pandemia.

Con questa azione l’Amministrazione Guarente intende offrire una possibilità concreta ai propri concittadini e in particolare si potrà procedere a ‘rottamare’, nei due seguenti casi:

1) Annullamento automatico (‘Stralcio’), senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di sanzioni e interessi per i singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

2) Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) per tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, prevedendo la possibilità di pagare l’importo dovuto al netto di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive.

Nei prossimi giorni organizzeremo un pubblico incontro per spiegare meglio le possibilità offerte da questa scelta, ancora più importante se si considerano le note difficoltà di bilancio dell’Ente” concludono l’assessore Blasi e le forze politiche di maggioranza”.