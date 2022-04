Potenza: “Allo stato attuale per l’agricoltura lucana non è possibile impegnare risorse straordinarie”. Le parole dell’assessore Cupparo

“La recente nota della Coldiretti, che mi chiama direttamente in causa, richiede da parte mia alcune precisazioni e puntualizzazioni dovute peraltro a tutti gli agricoltori lucani”.

È quanto dichiara Francesco Cupparo, assessore regionale Politiche agricole, forestali, alimentari.

L’assessore spiega:

”Come ho avuto modo di dire personalmente nelle interlocuzioni avute in questi miei primi giorni di incarico assessorile con le associazioni e il mondo agricolo, allo stato attuale il bilancio della Regione non è ancora approvato.

Pertanto, non è possibile impegnare risorse straordinarie.

Al momento posso solo ribadire l’impegno assunto dal Presidente Bardi e da chi mi ha preceduto alla guida del Dipartimento, il collega Vincenzo Baldassarre, per postare in bilancio un fondo straordinario da destinare alle problematiche di più acuta emergenza del mondo agricolo lucano, pur nella consapevolezza che si tratterà di dare un segnale rispetto a questioni che necessitano risposte più complessive di carattere nazionale ed europee.

Non appena sarà approvato il bilancio di previsione, convocherò un Tavolo con tutte le associazioni-confederazioni degli imprenditori agricoli per concordare insieme gli interventi e le modalità da assumere.

Vorrei ripetere l’esperienza che ho realizzato alla guida del Dipartimento Attività Produttive con la predisposizione, dopo ampio confronto con le associazioni di categoria, i soggetti sociali interessati e i Comuni, degli Avvisi Pubblici, gli ultimi dei quali sono stati presentati proprio nella giornata di ieri.

Come è accaduto per i settori della Pmi, commercio, artigianato, libere professioni, terzo settore ritengo che specie in questa fase di grandi difficoltà per le vicende internazionali che si ripercuotono pesantemente sull’agricoltura e l’agro-alimentare italiano lo stesso metodo di iniziativa possa affermarsi per gli agricoltori, allevatori, produttori lucani.

È fondamentale però agire in sinergia tra tutti attori interessati”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)