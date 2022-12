Potenza: all’ultimo dell’anno e a Capodanno ancora sole e caldo anomalo? Ecco le previsioni aggiornate

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Ma che tempo ci aspetta su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani, Sabato 31 Dicembre, avremo una giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 7°C.

Domenica 1° Gennaio avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

