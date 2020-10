Potenza: ampliate le fasce orarie dedicate al nuoto libero nella piscina comunale. Ecco come prenotarsi

Dopo la riapertura della piscina comunale ‘M. Riviello’ a Potenza, l’assessore allo Sport, Patrizia Guma, ha preso atto della comunicazione delle società natatorie che hanno manifestato all’Amministrazione varie difficoltà, tali da non consentire loro di tornare a usufruire dell’impianto all’interno di parco Montereale, fino a quando non saranno adottate soluzioni che contemperino tutte le esigenze:

“Valutato che nella prima giornata (la piscina è stata riaperta Lunedì 19 Ottobre 2020) si è registrata una buona affluenza di chi pratica il nuoto libero e che sono pervenute molteplici richieste da parte dei cittadini, affinché ci sia un maggior spazio dedicato agli appassionati del nuoto, come assessorato, alla luce del non utilizzo dell’impianto da parte delle società, per evitare periodi nei quali l’impianto potesse risultare inutilizzato, comunichiamo che dalla giornata odierna (20 Ottobre 2020) e fino al 31 Ottobre 2020 saranno ampliate le fasce orarie dedicate al nuoto libero, precisamente andranno dalle 15:30 alle 20:45, sempre previa prenotazione ai seguenti numeri 0971476577 e 0971601803“.

