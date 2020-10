Coronavirus Potenza, caso positivo in questa scuola: “Ad oggi nessuna comunicazione per sottoporre i bambini al tampone”. I dettagli

Cresce la preoccupazione a Potenza per il diffondersi della pandemia, causata dal Coronavirus, nelle scuole.

Dopo la sanificazione nella Scuola Media Busciolano, a causa di una positività riscontrata, forte l’apprensione di un genitore che ad oggi, come segnala alla nostra Redazione, non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione su come e quando la sua bambina sarà sottoposta a tampone:

“Buongiorno,

Sono il papà di una bambina frequentante una delle classi coinvolte nella quarantena fiduciaria della Busciolano di Potenza, comunicateci Sabato sera.

Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale per sottoporre i bambini al tampone.

L’Asp non sa darci una data, né tantomeno i bambini sono stati inseriti nella piattaforma dei pazienti da analizzare.

Cosa si aspetta?

Ci dicono che la quarantena è solo per i bambini che hanno avuto contatto con il caso positivo, ma noi genitori, fratelli e sorelle siamo liberi di circolare.

Ok, la norma dice questo.

Non sarebbe meglio fare i tamponi SUBITO e non aspettare che ci siano persone potenzialmente positive in giro?

La cosa preoccupante è il vedere la mancanza di un protocollo uguale per tutti: ci diano una comunicazione chiara su quelle che sono le procedure in questi casi.

Ci sono persone che stanno provvedendo privatamente a fare controlli e altre che hanno preso ferie per non mettere potenzialmente a rischio nessuno, siamo solo ad Ottobre.

Cosa dobbiamo aspettarci con l’arrivo dei mesi freddi e delle influenze annesse?”.

