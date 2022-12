Potenza, ancora limitazioni su questa strada provinciale: ecco data e orari

Per il prosieguo delle attività di varo del viadotto ‘Murge’ – nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova variante di Brienza – 6 lotto – 1° e 2° stralcio – tra le ore 9.00 di giovedì 15 e le ore 19.00 di mercoledì 21 dicembre 2022 sarà attiva l’interdizione al transito della tratta di SS95 compresa tra lo svincolo di ‘Satriano Sud’ (in corrispondenza del km 12,400 della 95/VAR) ed il km 29,500, nel centro abitato di Brienza.

La circolazione – ad eccezione dei mezzi di cantiere – utilizzerà i percorsi alternativi segnalati in loco (differenti per mezzi con massa inferiore o superiore alle 3,5 tonnellate), già utilizzati in occasione delle precedenti interdizioni al transito della tratta stradale per l’avanzamento di tali lavori.

Il provvedimento è stato preannunciato da Anas agli Enti Locali interessati.

