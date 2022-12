Potenza, giovanissimi talenti da tutto il Mondo nel Concorso Lirico Internazionale dedicato a Leoncavallo: i dettagli

A Partire dal 16 Dicembre 2022 l’Associazione “R. Leoncavallo” indice l’8° Edizione del Concorso Internazionale per cantanti lirici “R. LEONCAVALLO” finalizzato alla individuazione di voci nuove di particolare qualità artistica per il Gran Galà conclusivo del Concorso durante il quale saranno proclamati i vincitori e assegnati i premi.

Inoltre il Concorso è volto anche alla selezione dei ruoli di Nedda, Canio, Silvio e Tonio per l’opera PAGLIACCI, che sarà allestita in forma di concerto a marzo 2023.

Edizione che riparte nella sua totalità dopo il periodo di pandemia, e che vede la partecipazione di giovanissimi talenti da tutto il Mondo.

Le giornate saranno così articolate:

Aprirà la kermesse un Concerto “Giovani talenti lucani” 16 Dicembre 2022 – Potenza – Cappella dei Celestini – ore 18.30 con la partecipazione degli allievi del Liceo Musicale “W. Gropius”.

17 Dicembre 2022 – Potenza – Cappella dei Celestini.

18 Dicembre 2022 – Potenza – Teatro “F. Stabile” – ore 19.30 con la votazione del pubblico per decretare il vincitore del Premio Speciale “R. Leoncavallo” Interventi di Gianni Pelliccia giovane attore Lucano con un prestigiosissimo curriculum artistico.

Durante la serata del Gala concerto il 18 dicembre dedicata ai finalisti del concorso nonché alla designazione dei vincitori sarà anche conferito al mezzosoprano Bruna Baglioni il premio alla carriera.

La sera di domenica 18 il pubblico presente in teatro voterà per una borsa di studio al cantante più meritevole under 26.

La commissione sarà così formata Presidente Bruna Baglioni mezzosoprano, il grande Baritono Giovanni Meoni, direttore d’orchestra Davide Delli Santi, Maria Sarli, e Alessandra Totoli soprano.

La direzione Artistica è affidata alla Prof.ssa Elena Sabatino che oltre ad essere la Presidente dell’Associazione R. Leoncavallo, è un’affermata cantante Lirica, che dichiara l’importanza della Kermesse.

La Basilicata deve emergere nella sua totalità, ed i giovani sono il nostro futuro, sono proprio loro che attraverso le loro passioni e competenze artistiche saranno in grado di donare al pubblico partecipante un respiro di cultura ed internazionalità.”

La conferenza stampa dell’evento si terrà giorno 14 Dicembre 2022 alle ore 17.00 presso la Cappella dei Celestini a Potenza.

