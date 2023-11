Brutto incendio a Potenza.

Le fiamme sono divampate in un garage situato in via Cavour (nei pressi dell’ex Fornace Ierace).

Dalle primissime notizie, sono due le auto danneggiate dal rogo.

Sul posto il tempestivo intervento di squadre dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.

Da chiarire le cause di quanto successo.

Queste alcune foto dell’intervento.

