Potenza, Bardi riceve il presidente del Coni Basilicata: ecco l’incontro

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto oggi il nuovo Presidente del CONI Basilicata, Giovanni Salvia, in un incontro istituzionale all’insegna della collaborazione e della valorizzazione dello sport lucano.

Durante il colloquio sono stati affrontati diversi temi legati allo sviluppo dell’attività sportiva in Basilicata, con particolare attenzione alla promozione dello sport giovanile, all’impiantistica e alla necessità di fare rete tra istituzioni, associazioni e territorio.

“Lo sport è un potente strumento educativo, di inclusione sociale e di sviluppo per le comunità – ha detto Bardi che è anche Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni –. Come Regione continueremo a sostenere con forza le iniziative che promuovono il benessere, i valori dello sport e la crescita delle nuove generazioni.

Con il nuovo Presidente del CONI Basilicata vogliamo costruire un percorso condiviso che metta al centro le esigenze delle realtà sportive lucane e ne valorizzi le eccellenze”.

Il Presidente Giovanni Salvia ha espresso gratitudine per l’accoglienza e la disponibilità al dialogo:

“Ringrazio il Presidente Bardi per l’attenzione mostrata verso il mondo dello sport lucano – ha detto Salvia –.

Inizia un percorso di ascolto e di collaborazione con le istituzioni, necessario per rafforzare la rete sportiva regionale e dare voce a tutte le discipline, anche quelle meno visibili ma di grande valore educativo e sociale”.

L’incontro si è concluso con l’impegno a programmare una serie di tavoli tecnici, in cui coinvolgere Sport e Salute, per definire strategie concrete a sostegno dello sport in Basilicata, in sinergia tra CONI, Regione, enti locali e federazioni.