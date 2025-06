Potenza-Melfi: ecco quando saranno ultimati i lavori su questo tratto

Nella giornata di dopodomani, mercoledì 11 giugno, Anas (Gruppo FS Italiane) ultimerà le attività principali relative ad un nuovo stralcio dell’intervento di manutenzione programmata che riguarda la strada statale 658 “Potenza-Melfi”.

Nel dettaglio, la conclusione delle principali lavorazioni interesserà la tratta compresa tra il km 16,300 ed il km 16,800, nel territorio comunale di Pietragalla (PZ), per un investimento complessivo di circa 16 milioni di euro, in parte finanziati anche dalla Regione Basilicata, e permetterà la rimozione del restringimento di carreggiata presente.

Le attività di questo nuovo stralcio sono in corso, inoltre, con la realizzazione di altre due corsie per veicoli lenti, una nella frazione Possidente del territorio comunale di Avigliano ed un’altra a Filiano, la cui apertura è prevista tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026.

I lavori consistono nella realizzazione di una corsia specializzata per i veicoli lenti, utile ad agevolare i sorpassi del traffico leggero, disincentivando altresì manovre vietate ed azzardate e rientrano nel più ampio intervento su tratte già ultimate ed in progettazione, per un investimento complessivo di circa 200 milioni di euro.

Le attività di progettazione sono relative ad ulteriori tre tratti, nei territori comunali di Potenza, Filiano e Barile, per i quali è prevista la realizzazione delle corsie specializzate con interventi sulle opere esistenti.

Entro il prossimo mese di luglio è previsto l’avvio della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo.

Con la conclusione degli interventi verrà garantito il miglioramento della fluidità della circolazione, oltre che l’innalzamento del livello di sicurezza e percorribilità dell’importante arteria stradale.