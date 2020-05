Potenza: “Bottiglie passate di labbra in labbra e poi abbandonate sul muretto più vicino, mascherine assenti o sotto il mento: tutto ciò non deve caratterizzare la Città”

In una sua nota la capogruppo per la città di Potenza di ‘Civica per la Città’, Ilaria Telesca, dichiara:

“Si è concluso il primo weekend della cosiddetta ‘Fase 2’.

Finalmente le strade della nostra città riprendono vita, le attività commerciali riaprono, i parchi tornano ad essere gremiti di gente.

Si intravede, insomma, la tanto desiderata ripartenza.

Con essa, ovviamente, sono tornate anche le serate che, durante il lockdown, ci sono tanto mancate: finalmente possiamo incontrare gli amici, parlarci non più solo attraverso lo schermo di un cellulare.

Tutto ciò, però, va fatto con le dovute precauzioni: tutto l’impegno che abbiamo profuso non può essere vanificato.

Il rispetto delle semplici regole, che fino ad ora abbiamo attuato, deve continuare soprattutto in questo periodo.

È necessario che il buon esempio parta proprio da noi giovani, per dimostrare anche in quest’occasione la nostra responsabilità e il nostro rispetto nei confronti dell’altro.

Doveroso intensificare i controlli, per i quali va un grande ringraziamento alle forze dell’ordine, soprattutto nelle aree maggiormente affollate.

Bisogna assolutamente evitare che le persone non si attengano alle norme, non solo per quanto riguarda il distanziamento sociale: va punita anche l’inciviltà dei molti che hanno ripreso a rendere le strade della nostra città contenitori di immondizia.

La ‘movida’ non deve assolutamente fermarsi di nuovo, abbiamo subito già tante restrizioni nei mesi passati.

Abbiamo tutti il diritto di tornare allo svago e al divertimento, ce lo meritiamo, l’abbiamo conquistato.

Ciò, però, non deve significare perdere il buon senso.

Baci, abbracci, bottiglie passate di labbra in labbra e poi abbandonate sul muretto più vicino, mascherine assenti o indossate sotto il mento, tutte le immagini sconcertanti trasmesse in questi giorni dai telegiornali, niente di tutto ciò deve caratterizzare la città di Potenza e i suoi abitanti.

Dobbiamo distinguerci, dobbiamo essere un buon esempio, primi tra tutti proprio noi giovani”.

