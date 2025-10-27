Potenza, branchi di cinghiali in questa zona anche in pieno giorno: “Si teme per la sicurezza”. La denuncia

Ancora numerosi avvistamenti di cinghiali a Potenza stanno generando preoccupazione tra i cittadini.

Gli animali sono stati visti aggirarsi in diverse zone della città, comprese aree residenziali e parchi, mettendo in allarme la popolazione.

Molti residenti lamentano una situazione ormai fuori controllo, temendo per la loro sicurezza e per quella degli animali domestici.

Continuano infatti le segnalazioni di cinghiali che cercano cibo nei pressi dei cassonetti o attraversano le strade cittadine, creando anche pericoli per la viabilità.

Ancora un cittadino hanno denuncia alla nostra Redazione:

“Desidero portare alla vostra attenzione una situazione ormai insostenibile che sta esasperando i residenti delle zone Poggio Tre Galli e Parco Mondo, a Potenza.

Da mesi (se non anni), i cittadini convivono con la presenza continua di cinghiali che si aggirano liberamente tra strade, marciapiedi, aree verdi e zone residenziali.

Gli avvistamenti sono quotidiani, anche in pieno giorno, e coinvolgono spesso interi branchi.

L’esasperazione è crescente: si teme per la sicurezza di bambini, pedoni e automobilisti, si evitano spazi pubblici di sera o prima mattinata, e si vive con il timore costante di imbattersi in questi animali.

Nonostante le ripetute segnalazioni alle autorità competenti, nessuna soluzione concreta è stata adottata.

I residenti chiedono con forza che la situazione venga presa sul serio e che si intervenga con urgenza per ripristinare condizioni minime di sicurezza e vivibilità.

Confidiamo in una vostra attenzione per dare voce a un disagio che non può più essere ignorato”.

Li avete visti anche voi?

(In copertina: foto di repertorio)