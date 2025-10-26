Straordinaria Vittoria di Jannik Sinner a Vienna!

22° titolo in carriera per Sinner, campione a Vienna dopo una battaglia con Zverev.

Battuto 2-1 il tedesco Zverev (3-6; 6-3; 7-5).

“Questa vittoria mi fa sentire benissimo.

La finale è cominciata malissimo per me, ho avuto palle break ma alla fine sono finito sotto nel punteggio e ho dovuto rincorrere.

Ho cercato di rimanere incollato alla partita dal punto di vista mentale e giocare il miglior tennis nei momenti importanti.

A volte sentivo molto bene la palla e cercavo di spingere tanto da fondo campo. Sono contento di aver vinto un altro titolo“.

Sul supporto dei suoi cari:

“Grazie per il sostegno e per il lavoro che fate.

Tutti hanno famiglia e fidanzate, non è semplice.

Ma grazie anche alla mia famiglia, alla mia fidanzata e anche a chi è a casa, significa molto per me“.