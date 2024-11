Potenza: bus di studenti in fiamme su questa strada della provincia!

Un autobus, per cause in corso di accertamento, è andato in fiamme a San Severino Lucano, in contrada Cropani, sulla Strada provinciale 4 in direzione di Francavilla in Sinni.

Come fa sapere rainews, illesi l’autista e gli 8 studenti a bordo.

Sul posto i vigili del fuoco di Lauria insieme ai volontari di Terranova del Pollino, Carabinieri e Polizia locale.

Ha commentato il sindaco Giuseppe Ciminelli:

“È stata evitata una tragedia merito della prontezza del conducente del mezzo che ha fatto subito scendere i passeggeri e tentato di spegnere le fiamme con l’estintore prima che si propagassero ad una falegnameria vicina”.

La necessità è che si investa in mezzi più sicuri e affidabili”.