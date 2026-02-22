Potenza, buttano droga nei tombini! Sul posto Carabinieri, Vigili del fuoco e tecnici di Acquedotto

Nella giornata di ieri, i tecnici di Acquedotto Lucano, come fa sapere l’ente in una nota:

“Hanno collaborato con i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Potenza e con i Vigili del fuoco nell’ambito di un’operazione antidroga condotta in via Pretoria, nel centro storico della città.

Su richiesta delle forze dell’ordine, il personale tecnico di Acquedotto Lucano è intervenuto per consentire l’accesso e l’ispezione dei pozzetti della rete fognaria nelle immediate vicinanze dell’immobile oggetto del controllo.

Tale supporto si è reso necessario dopo che i carabinieri, durante una perquisizione nell’appartamento in cui risiedevano i tre fermati, avevano accertato il tentativo di disfarsi delle sostanze stupefacenti detenute attraverso gli scarichi idraulici.

Per consentire il recupero del materiale, era stato precedentemente versato un tracciante nelle condotte.

La conoscenza capillare delle infrastrutture da parte dei tecnici di Acquedotto Lucano ha permesso di individuare con precisione i punti di accesso alla rete, rendendo possibile l’intervento diretto dei vigili del fuoco all’interno delle condotte per il recupero fisico della droga.

L’operazione ha consentito di sequestrare circa 40 dosi di sostanza stupefacente, in un quantitativo ritenuto dalle forze dell’ordine incompatibile con il solo uso personale.

I tre giovani sono stati quindi arrestati con l’accusa di spaccio e condotti in caserma per le formalità di rito.

Il vertice della Società esprime apprezzamento per la prova di alta qualificazione professionale mostrata nella circostanza dai propri tecnici.

La vicenda testimonia e conferma una delle impronte del nuovo corso avviato dalla Direzione Generale volto a favorire e rafforzare le attività di collaborazione e le sinergie con le istituzioni, nel convincimento che gli addetti alla gestione del servizio idrico possano dare un efficace contributo anche alla tutela della sicurezza pubblica e dell’integrità dei territori”.