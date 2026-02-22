Roma, grande successo per Cantine del Notaio che arriva secondo tra gli 8500 migliori vini d’Italia!

Ancora un traguardo prestigioso per i vini di Cantine del Notaio.

Il 19 febbraio a Roma, presso il Salone delle Fontane all’Eur, si è tenuta la serata inaugurale della kermesse di rilievo nazionale “I Migliori Vini Italiani” di Luca Maroni giunta ormai alla sua 25esima edizione e dedicata alla migliore produzione vinicola del nostro paese.

Nel corso della serata il vino Aglianico DOC la Firma 2020 di Cantine del Notaio è stato premiato come secondo miglior vino rosso nell’Annuario dei Migliori Vini Italiani 2026 su una valutazione complessiva di circa 8500 vini provenienti da tutte le regioni di Italia.

A ritirare il premio è stato l’enologo aziendale Saverio Vernucci che ne descrive così le caratteristiche:

“Nel calice della Firma è possibile incontrare una versione superba, possente, ricca ed elegante dell’Aglianico del Vulture.

Un colore rosso rubino intenso, impenetrabile che anticipa senza tradire profumi densi ed integri di frutta rossa, ciliegia, mirtilli, prugna e lampone seguiti da sentori terziari di tabacco, cioccolato, caffè, vaniglia e cuoio.

In bocca è polposo, avvolgente di grande equilibrio e struttura aromatica, sostenuto da tannini morbidi e ben levigati che ne danno piacevolezza, eleganza e persistenza”.

Hai poi aggiunto in merito al premio:

“Questo successo conferma ancora una volta che la strada intrapresa dall’azienda Cantine del Notaio ormai quasi 30 anni fa grazie alla caparbietà, all’intuito visionario, alla passione e all’amore per l’integrità e l’unicità del territorio, alle competenze agronomiche ed enologiche mai sazie di tradizione e nello stesso tempo di sperimentazione del Dr. Gerardo Giuratrabocchetti, è la strada giusta da perseguire per continuare a mantenere alta l’attenzione del mondo enologico sulle variegate potenzialità espressive di questo portentoso vitigno e sulla ricchezza di storia, tradizioni, risorse e cultura enogastronomica dell’intero territorio del Vulture, proprio in questo anno che lo vede titolare del prestigioso titolo di Città del Vino 2026”.

Facciamo i complementi al Dr. Gerardo Giuratrabocchetti e a tutti i suoi collaboratori per l’impegno e la passione con cui continuano, attraverso l’eccellenza delle loro produzioni enologiche, a dare lustro e visibilità al nostro territorio sia a livello nazionale che internazionale.

