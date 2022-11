Potenza C5: per i nostri ragazzi un difficile banco di prova. I dettagli

Il Potenza è atteso sabato pomeriggio da un difficile banco di prova.

Al PalaPergola, alle ore 16:00, arriva la vice-capolista New Taranto per l’ottava giornata del campionato di serie B, girone G.

A presentare il match è il tecnico dei rossoblù lucani Giuseppe Benevento:

“Veniamo da un buon momento ma non abbiamo fatto ancora nulla.

Se guardo la classifica, mi rendo conto che ci stanno ancora tante montagne da scalare.

Nonostante un ottimo inizio di campionato non ci possiamo rilassare perché significherebbe allontanarsi in un attimo dai nostri obiettivi e perdere in un breve periodo tutto ciò che di buono abbiamo seminato.

Questo fa capire quanto sia difficile il nostro campionato.

Il Taranto è un test molto severo.

“Che sia il Taranto o qualunque altra squadra dobbiamo essere affamati sempre perché abbiamo un bisogno immenso di fare punti in ogni occasione possibile per poter fare il nostro campionato e percorrere la nostra strada con dignità, onore ed orgoglio.

Ho un rispetto, una fiducia e una stima nei miei ragazzi che la cosa mi fa dormire a sogni tranquilli.

Inoltre ho la certezza che in campo daranno sempre il massimo e questo alzerà il livello delle nostre performance e le possibilità di fare punti, ma per alzare l’asticella è necessario che rimaniamo attaccati fino agli ultimi istanti della partita contro corazzate come il Taranto. Sarà lì che dimostreremo d’aver raggiunto la nostra maturità”.

