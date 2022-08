Potenza Calcio: composto il girone! Ecco tutte le squadre

La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2022/23.

Il Potenza Calcio è stato inserito nel girone C con le seguenti squadre: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Pescara, Picerno, Taranto, Turris, Virtus Francavilla e Viterbese.

A margine dell’allenamento congiunto nell’8 Memorial Mimí Macchia ad Anzi (PZ), questo il commento del mister Sebastiano Siviglia:

“E’ una B2 a tutti gli effetti, dei tre il più tosto, dove ci sono diverse piazze che ambiscono al titolo, credo almeno 5 e più, con organici pronti a fare l’assalto al vertice: Pescara, Crotone, Catanzaro, Foggia, Monopoli, Virtus Francavilla, Avellino.

Andremo partita per partita, a giocarcela con grande voglia e determinazione, cercando di fare meglio del passato.

Siamo fiduciosi del percorso che stiamo facendo.

Il Direttore Varrà è in contatto con la società per allestire una squadra che possa lottare per il nostro desiderio, ovvero andare su ogni campo e giocarcela a viso aperto.

Il programma va avanti, stiamo affrontando delle amichevoli per incrementare minutaggio.

È un ritiro fatto di allegria e tanto lavoro, conoscenza.

È una squadra quasi totalmente nuova ed è normale che ci sia tanta curiosità nello scoprire i compagni, anche dal punto di vista caratteriale.

Alla fine manifestazioni come Anzi servono ad ottimizzare e raggiungere la forma migliore”.

