ULTIME NEWS

Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con l’Audace Cerignola

9 Gennaio 2026

Si è chiusa poco fa la partita tra l’Audace Cerignola e il Potenza Calcio.

La gara, che ha visto la vittoria della squadra avversaria, termina sul risultato di 4-0.

Di seguito i dettagli della partita.

Forza Potenza!