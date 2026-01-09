Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con l’Audace Cerignola

Si è chiusa poco fa la partita tra l’Audace Cerignola e il Potenza Calcio.
La gara, che ha visto la vittoria della squadra avversaria, termina sul risultato di 4-0.
Di seguito i dettagli della partita.
Forza Potenza!
Si è chiusa poco fa la partita tra l’Audace Cerignola e il Potenza Calcio.
La gara, che ha visto la vittoria della squadra avversaria, termina sul risultato di 4-0.
Di seguito i dettagli della partita.
Forza Potenza!
Si è chiusa poco fa la partita tra l’Audace Cerignola e il Potenza Calcio. La gara, che ha visto la vittoria della squadra avversaria, termina sul risultato di…
Una vasta area di bassa pressione porta condizioni di tempo perturbato sull’Italia, con piogge intense sui settori tirrenici meridionali e venti di burrasca sulle regioni…
Domenica 11 gennaio, presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Carlo di Potenza, si terrà un evento di sensibilizzazione dedicato ai giovani, alle famiglie e…
Per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte di Via Grippo, che sovrappassa la Ferrovia dello Stato,…
Il Presidente del Movimento politico Basilicata Casa Comune Angelo Chiorazzo, esprime soddisfazione per l’adesione al Gruppo Consiliare di BCC al Comune di Potenza della Consigliera…
“Con l’arrivo della stagione invernale e le prime nevicate che iniziano a imbiancare le cime della Sellata, il Comitato “Amiamo Abriola”, unitamente ai consiglieri comunali…
“Il settore dell’automotive è oggi, probabilmente, uno dei luoghi in cui il cambiamento del nostro tempo si manifesta in modo più evidente e profondo. Non…
“Per motivi di sicurezza, si dispone l’immediata chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte di Via Grippo, che sovrappassa la Ferrovia dello Stato, a…
La Torre di Satriano di Tito è candidata al Premio Nazionale “Riccardo Francovich” per il miglior museo a tematica medievale! Lo fa sapere l’Amministrazione che…
“Meteo permettendo, lunedì 12 gennaio inizieranno i lavori di rifacimento del marciapiede in corso Garibaldi, nel tratto in cui è stato recentemente istituito il senso…
L’assessore alla Protezione Civile della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, e il Dirigente dell’Ufficio regionale di Protezione Civile, Giovanni Di Bello, comunicano con orgoglio che una…
“La convocazione da parte del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per venerdì 30 gennaio, del tavolo nazionale sul settore automotive,…
Furto a Policoro. Ad essere colpita un’attività nel centro cittadino. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che è già sulle tracce della banda…