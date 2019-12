Potenza Calcio, tutti pronti per lo scontro al vertice con il Bari: “Siamo Lucani e non molleremo mai”

Mancano pochissime ore all’attesa sfida del nostro Potenza Calcio in casa del Bari.

Come sempre, un vero e proprio esodo quello dei tifosi in vista della trasferta.

Un entusiasmo contagioso che ha portato al sold out: finiti in un attimo tutti i 1300 biglietti riservati al settore ospiti dello Stadio “San Nicola”.

Ancora molti i tifosi che avrebbero ugualmente voluto raggiungere la città pugliese e assistere al match.

Per questo motivo il Potenza ha fatto richiesta di ulteriori biglietti.

Proposta purtroppo respinta dal GOS (Gruppo Operativo Speciale delle forze dell’ordine) per il mancato funzionamento di tornelli e telecamere.

Come comunicato dal Potenza Calcio:

“il gos ha stabilito la mancanza delle condizioni per aprire la curva sud, chiusa da due stagioni, in quanto tornelli e relative telecamere non funzionano e l’amministrazione comunale non è in grado di far fronte a tali esigenze in tempi così stringenti“.

L’incontro, una vera e propria sfida al vertice, si preannuncia senz’altro emozionante.

Siete pronti?

Forza Potenza!