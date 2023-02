Potenza: centinaia di ragazzi pronti a lanciare un messaggio di speranza e di pace! Ecco l’iniziativa

Il 24 febbraio alle ore 17:30 presso il Palazzo della Cultura a Potenza in via Cesare Battisti, 1 verrà presentato il video realizzato durante il progetto “È scoppiata la Pace” concluso a fine gennaio scorso.

La data scelta è fortemente simbolica perché segna un anno esatto dall’inizio della guerra di aggressione russa all’Ucraina e, proprio in una ricorrenza così triste, si intende lanciare un messaggio di speranza presentando il video, una specie di delicato ma potente messaggio in bottiglia, che affida al futuro la memoria delle esperienze fatte insieme a centinaia di ragazzi e adolescenti in diverse attività per la promozione di una cultura della Pace.

Il progetto, promosso e finanziato nell’ambito dell’iniziativa “Minori e famiglie al Centro” dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Potenza, è stato realizzato dalla cooperativa sociale Il Salone dei Rifiutati, in collaborazione con la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, l’associazione La Luna al Guinzaglio e L’associazione Amici della Fondazione Città della Pace.

Si è partiti il 20 dicembre presso la scuola “Leopardi” dove la mattina si è tenuto lo spettacolo teatrale “Una storia che non sta né in cielo né in terra” con Daria Paoletta della compagnia Burambò e si è proseguito nel pomeriggio, presso la Parrocchia di dei Santi Anna e Gioacchino a viale Dante, con le letture dello scrittore Gianluca Caporaso ed il laboratorio “I colori del mare”.

Il 21 dicembre sono stati coinvolti i bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Ospedale San Carlo dove lo scrittore Gianluca Caporaso ha letto le sue storie del mare e il 22 dicembre è stato montato l’ecoalbero di Natale presso l’area verde di via Mallet, presso Bucaletto.

Il 12 e 13 gennaio, presso il Polo Bibliotecario di Potenza ed il MooN, Vincenzo Del Vecchio ha presentato il libro Terraneo ed ha coordinato il laboratorio “linee e forme in città “ ed il 24 gennaio lo scrittore Mario Pennacchio ha incontrato ha letto alcune sue filastrocche ed ha partecipato al laboratorio “I colori delle stelle” presso la Parrocchia Santa Maria della Speranza del rione Bucaletto.

Il progetto si è concluso il 30 gennaio con un laboratorio presso il MooN (Museo officina oggetti narranti) realizzando un originale gioco fai da te in cui carta ed immaginazione diventano i due ingredienti per divertirsi.

Tutte queste esperienze che hanno coinvolto i bambini ed i ragazzi delle scuole periferiche, associazioni, parrocchie, rifugiati accolti nella città di Potenza, ragazzi diversamente abili, sono confluite nel video che sarà presentato in anteprima il 24 gennaio.

Alla presentazione, durante la quale saranno anche distribuiti i kit con il gioco fai da te, parteciperanno:

l’Assessore Comunale Fernando Picerno;

il Dirigente dell’UD Servizi alla Persona Giuseppe Romaniello;

la Dirigente dell’Istituto Comprensivo G. Leopardi Cinzia Pucci;

la Presidente de La Luna Al Guinzaglio, Rossana Cafarelli, responsabile del progetto.

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa e alcune foto dei partecipanti al progetto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)