Potenza: come sarà il meteo nel fine settimana? Ecco le previsioni aggiornate

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso.

La formazione di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo, favorirà l’afflusso di aria umida, responsabile di un diffuso incremento della nuvolosità.

Qual è il tempo previsto per questo weekend a Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 8 Febbraio avremo cieli grigi con nubi basse, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 5°C.

Domenica 9 Febbraio, invece, ci saranno nubi sparse con ampie schiarite.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.