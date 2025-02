Potenza ricorda le vittime delle foibe: ecco l’iniziativa in programma

In occasione del ‘Giorno del Ricordo’ che si celebrerà il 10 febbraio 2025, Comune di Potenza, Liceo statale ‘Walter Gropius’ e Università degli Studi di Basilicata, hanno organizzato un incontro che si terrà alle ore 9, nella Palestra del liceo.

Saranno presenti:

il Prefetto di Potenza Michele Campanaro,

il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca,

l’assessore alla Cultura Roberto Falotico,

il professor Donato Verrastro dell’Università di Basilicata,

il dirigente scolastico del liceo che ospita la manifestazione, Prospero Armentano.

Nel corso della mattinata prevista una performance degli studenti del Liceo musicale e coreutico ‘Gropius’ e l’allestimento di opere a tema realizzate dagli stessi studenti.

Scrivono in una nota congiunta il sindaco Telesca e l’assessore Falotico:

“E’ un’iniziativa che abbiamo voluto per ricordare le vittime delle Foibe e dell’esodo, dalle loro terre, degli italiani di Istria, Dalmazia e Fiume, parte del dramma vissuto sul confine orientale italiano.

Le barbarie alle quali sono stati sottoposti nostri connazionali, in particolare donne, bambini, anziani, rappresentanti delle forze dell’ordine, a guerra finita, non possono e non devono essere dimenticate, per evitare che quanto accaduto in quel tragico periodo possa mai ripetersi, e per suscitare nelle giovani generazioni, quelle riflessioni e quel doveroso dibattito grazie ai quali prendere coscienza di fatti per troppo tempo colpevolmente dimenticati.

Non si tratta di visioni politiche o di parte, ma di favorire un confronto libero e costruttivo riguardo a dinamiche che, nella storia dell’umanità, hanno provocato violenza e dolore.

L’auspicio è che vendetta e crudeltà non trovino più posto nell’animo dei nostri ragazzi e di chiunque e, in un tempo nel quale ancora siamo costretti a parlare di conflitti, in ciascuno di noi possano prevalere atteggiamenti tesi alla pace e al rispetto verso tutti, soprattutto nei confronti dei più deboli e indifesi”.

Di seguito la locandina con i dettagli.