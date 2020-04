Potenza, Coronavirus: “Esprimiamo un profondo ringraziamento a Donato per tutto quello che ha fatto”

Dichiarano in una nota congiunta i consiglieri Rocco Pergola, Roberto Falotico, Bianca Andretta, Angela Blasi, Vincenzo Telesca, Francesco Flore, Pierluigi Smaldone, Angela Fuggetta, Francesco Casella, Francesco Giuzio, Valerio Tramutoli, Marco Falconeri:

“In queste ore abbiamo appreso della scomparsa del nostro campione Donato Sabia.

Ci stringiamo alla famiglia di Donato in questo momento di grande dolore ed esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di un nostro dipendente esemplare, di un campione dello sport e di un concittadino che si è sempre distinto per la sua correttezza e per il suo senso civico.

È un giorno triste per la nostra comunità per la perdita di un punto di riferimento del mondo sportivo lucano che grazie a Donato ha avuto la possibilità di farsi conoscere attraverso i suoi successi sia a livello nazionale che internazionale.

Esprimiamo un profondo ringraziamento a Donato per tutto quello che ha fatto e siamo certi che il suo insegnamento resterà indelebile nel tempo e sarà di riferimento per tanti giovani lucani.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze”.

L’intero Consiglio comunale, inoltre, esprime:

“Cordoglio e vicinanza alla famiglia Sabia per la scomparsa di Donato, persona di grandi qualità e dipendente sempre disponibile e molto professionale”.

