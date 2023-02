Potenza: “Dalle maschere di Carnevale alla memoria per la Shoah nell’arte”. I dettagli dell’evento

“Dall’elogio dell’amore attraverso le maschere di Carnevale, alla memoria per la Shoah nell’arte, per qualcosa quindi che non potrà mai essere dimenticato.

Ieri è stata una giornata intensa perché ho avuto l’onore di coordinare due eventi di diverso tenore, ma entrambi di assoluto rilievo.

Al Polo bibliotecario abbiamo parlato di Shoah assieme ad ANPI e ACLI.

Con il Lions Club Potenza Host e il Leo Club ci siamo regalati invece un sorriso riflettendo sull’amore, dalla neurochimica alla psicologia.

Ringrazio gli organizzatori dei due eventi e tutti quelli che sono intervenuti”.

Così il Consigliere Comunale di Potenza, Pierluigi Smaldone.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)