Potenza: “degrado e condizioni pietose” su questa strada della provincia. Ecco la denuncia

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Circolo Pd di Lavello:

“Ebbene SÌ!

A distanza di poco più di 2 anni, ci ritroviamo a parlare della S.P. 48.

Per chi la percorre quotidianamente per raggiungere il proprio luogo di lavoro (anche se nell’ultimo periodo in modo ridotto a causa dei continui stop alla produzione da parte di Stellantis), avrà potuto notare e testare con mano il degrado e le condizioni PIETOSE del manto stradale.

A Febbraio 2021 la Provincia di Potenza ha previsto e progettato interventi sulla SP 48 dal km 0 (incrocio con la SS 93) fino al km 7 (per capirci all’altezza dell’ex Cicolella), con finanziamento Regionale pari a € 1.200.000,00.

Eppure dopo i lavori eseguiti ci scontriamo con una TRISTE E CRUDA REALTÀ.

La Regione Basilicata, soprattutto nella persona dell’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Donatella Merra, dati gli aumenti attuali dei costi dei materiali rispetto a quando é stato approvato il progetto, le risorse sono risultate pertanto INSUFFICIENTI.

Ma ci saremmo aspettati da parte della regione, in primis dall’Assessora con delega, data l’elevata urgenza e necessità di completare l’arteria, un impegno a trovare altri fondi per il completamento dell’opera. Ma nulla è accaduto.

E questa sarebbe “la Destra”, con Lei ed i suoi alleati “politici e non”, che tra poco più di due mesi si proporrà a guidare la Nostra CITTÀ.

DI SEGUITO LE FOTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DELLO STRALCIO PLANIMETRICO APPROVATO IN CONSIGLIO PROVINCIALE E LE FOTO DELLO STATO ATTUALE DELLA SP48 DAL KM 5+000″.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)