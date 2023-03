Potenza, dissuasori mobili automatici in queste zone: ecco l’avviso

L’assessore alla Viabilità, Massimiliano Di Noia, informa i cittadini che nella mattinata di venerdì 31 marzo 2023:

“saranno attivati i dissuasori mobili automatici ubicati in corrispondenza delle aree pedonali di piazza Pignatari, via Cesare Battisti (lato Banca d’Italia), Corso 18 Agosto (statua marmorea di San Gerardo), al termine di alcune operazioni di manutenzione che hanno riguardato i pilomat, necessarie per consentire il corretto funzionamento dei dispositivi e la sicurezza”.

