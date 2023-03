Potenza: per le persone a basso reddito sportelli gratuiti sanitari. L’iniziativa

E’ prevista per sabato prossimo, 1 aprile alle ore 11, presso la sala B del palazzo del Consiglio regionale della Basilicata a Potenza, la conferenza stampa del progetto: “Il mese della salute inclusiva”.

Progetto, che è promosso e organizzato da Marika Padula, referente per le politiche sociali Basilicata del Dipartimento di Italia Viva Basilicata e che vedrà’ la partecipazione attiva di medici specializzati in varie branche della medicina in collaborazione con associazioni di volontariato e realtà che si occupano di sociale ed istituzioni.

Un’iniziativa questa, che metterà a disposizione della comunità lucana meno abbiente, degli sportelli gratuiti sanitari per tutto il mese di aprile.

Tutti i dettagli e le finalità del progetto saranno spiegati durante la conferenza stampa.

