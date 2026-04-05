ULTIME NEWS

Potenza: dopo giorni di pioggia e disagi finalmente il sole continua a splendere! Ecco le ultime previsioni

5 Aprile 2026

Condizioni meteo in miglioramento da ieri grazie alla rimonta di un campo di alta pressione.

Dopo le forti piogge è tornato a splendere il sole su Molise, Puglia e Basilicata.

Per questo periodo pasquale e per alcuni giorni il tempo si manterrà stabile ed asciutto.

Temperature in lento ma deciso aumento, su valori che si riporteranno entro la media e successivamente anche oltre nel corso della prossima settimana, con clima prettamente primaverile.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 6 Aprile, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 6°C.

Martedì 7 Aprile avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.