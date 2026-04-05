Potenza: dopo giorni di pioggia e disagi finalmente il sole continua a splendere! Ecco le ultime previsioni

Condizioni meteo in miglioramento da ieri grazie alla rimonta di un campo di alta pressione.
Dopo le forti piogge è tornato a splendere il sole su Molise, Puglia e Basilicata.
Per questo periodo pasquale e per alcuni giorni il tempo si manterrà stabile ed asciutto.
Temperature in lento ma deciso aumento, su valori che si riporteranno entro la media e successivamente anche oltre nel corso della prossima settimana, con clima prettamente primaverile.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 6 Aprile, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 6°C.
Martedì 7 Aprile avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 9°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.