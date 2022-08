Potenza: encomio solenne per questi eroi che scongiurarono una tragedia in provincia! Ecco i dettagli

L’amministrazione comunale di Francavilla in Sinni, nella figura del sindaco Romano Cupparo, ha conferito l’encomio solenne nella mattinata di mercoledì 24 agosto a:

Perretta Palmino,

Rossi Giuseppe,

dott.ssa Rosita Sofia,

Oliveto Luigi Donato,

Fittipaldi Antonio Mario,

Antonio Cupparo,

Capitano Marco di Iesu,

Lgt. Magg. Aldo Pitrelli,

App. Sc. Q.s. Bianco Angelo,

V.Brig. Martino Massimo,

App. Sc. Q.s. Vincenzo Genovese,

Car. Meleleo Matteo.

Poco più di due anni fa, precisamente il 15 febbraio 2019, si è verificata l’esplosione di una bombola di gas in un’abitazione del centro storico di Francavilla in Sinni che ha coinvolto tre membri della stessa famiglia.

Purtroppo nell’occasione ha perso la vita un cinquantenne di origine rumena, con un’ulteriore tragedia che è stata scongiurata grazie alla velocità dei soccorsi, visto il rapido intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei carabinieri di Francavilla, diretti dal Comandante Marco De Iesu della compagnia dei Carabinieri di Senise.

L’occasione ha avuto un duplice scopo, con il sindaco di Francavilla in Sinni Romano Cupparo che ha anche approfittato dell’encomio solenne per salutare il Comandante Marco De Iesu che sarà trasferito in altra sede.

Ha affermato il primo cittadino francavillese:

“Vorrei salutare e ringraziare il Comandante Marco De Iesu che oltre ad essere il capitano dei carabinieri è un anche un amico.

Ha dato tanto a questo territorio con la sua presenza e la sua disponibilità e, per noi istituzione e per il Comune di Francavilla, lascia un segno indelebile.

La ringraziamo per tutto quello che ha fatto nella nostra area, di come ha affrontato tutte le varie iniziative e circostanze come in questo episodio molto grave che ha visto la perdita di un uomo a seguito dello scoppio della bombola di gas.

Un saluto e un ringraziamento va anche all’ex sindaco Franco Cupparo per il modo in cui ha coordinato le operazioni di soccorso e all’ingegnere Gaetano Chiurazzi, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Francavilla in Sinni.

Quello di oggi è un fatto simbolico ed istituzionale di riconoscenza che noi abbiamo messo in atto che ora andrò a leggervi:

‘Il Sindaco Romano Cupparo, in esecuzione della Delibera Consigliare n.18 del 14 giugno 2022, conferisce al Capitano Marco De Iesu, comandante della compagnia dei carabinieri di Senise, l’encomio solenne con la seguente motivazione: in occasione della cessazione dello stato di emergenza sanitaria, protrattosi per due anni, questa Amministrazione vuole esprimere vivo apprezzamento ed estremo riconoscimento per l’attività di coordinamento svolta per questa comunità, per la quale ha operato con costanza e con profondo spirito di abnegazione, in considerazione di quanto accaduto il 15 febbraio 2019, per il crollo dell’immobile in Via St. Pangaro, in seguito a fuga di gas presente sul posto per la messa in sicurezza dell’area e partecipando attivamente alle operazioni di soccorso”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)