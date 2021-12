Potenza: entrano armati in banca, rapina in provincia! Ecco l’esito delle indagini

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa per disposizione del Procuratore della Repubblica di Potenza:

“Nella mattina odierna, all’esito di indagini coordinate da questa Procura della Repubblica e condotte dai Carabinieri della Stazione di Atella (PZ), è stata data esecuzione alla misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di SCIANCALEPORE Salvatore e ROMAGNUOLO Vincenzo, di anni 21 e 47, entrambi residenti in Cerignola, in ordine all’ipotesi di reato di concorso in rapina aggravata.

Le indagini erano state avviate a seguito di una rapina perpetrata, nel giugno del 2014, ai danni e della filiale atellana della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nel corso della quale gli autori, armati di taglierino e col volto coperto da una calzamaglia, dopo aver fatto irruzione, minacciato e strattonato il cassiere, avevano trafugato dal cassetti banconote per un valore complessivo di se 13.480,00 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di una Lancia Lybra SW.

Sul posto, una volta dato l’allarme, intervenivano prontamente i Carabinieri della locale Stazione che, acquisite le prime informazioni diramavano le ricerche che consentivano, successivamente, di rinvenire abbandonata e sottoporre a sequestro l’autovettura.

A seguito dei rilievi sul veicolo, risultato oggetto di furto, erano effettuati accertamenti tecnici, dal R.I.S. (Reparto Investigazioni Scientifiche) Carabinieri di Roma, dai quali risultavano gravi indizi nei confronti dei prevenuti.

Il provvedimento veniva eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Melfi presso le Case Circondariali di Paola (CS) e Trani (BT) dove i due uomini si trovavano già ristretti per altri episodi delittuosi”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)