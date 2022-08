Potenza: era un amante della musica Antonio, strappato alla vita da un terribile incidente. Questa l’iniziativa in suo onore in provincia

Si terrà l’11 e 12 Agosto a Satriano di Lucania la 18° edizione di “Musica in Corso-Memorial Antonio Langone”, kermesse musicale organizzata dall’associazione Baldà, con il contributo del Comune di Satriano, che da sempre porta nel paese dei murales musicisti di caratura nazionale e internazionale.

La manifestazione è nata nel 2014 per ricordare Antonio Langone, giovane satrianese amante della musica prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale.

Ad aprire l’edizione 2022 della rassegna, l’11 agosto alle 21:00 presso il magnifico scenario del Bosco Spera – una piccola oasi di verde e tranquillità nel centro abitato di Satriano – sarà il cantautore Antonio Langone con i suoi brani raffinati ed ispirati.

Il microfono passerà poi al super ospite della serata, Francesco di Bella, frontman e principale autore dei 24 Grana, storica band antesignana dell’alternative rock italiano.

Di Bella, accompagnato dalla chitarra di Alfonso Bruno, proporrà “Play with me”, un concerto in chiave acustica e confidenziale nel quale ripercorrerà i suoi primi 25 anni di carriera, con brani accuratamente scelti tra il suo repertorio da solista e quello dei 24 Grana.

Dopo il concerto, dj set con Max Wall già voce e autore dei Basiliski Roots.

Pasquale Dolce, neo-eletto presidente dell’associazione Baldà, ha detto:

“Quest’anno siamo voluti tornare in paese e dal campo sportivo abbiamo deciso di spostare l’evento nel parco urbano del Bosco Spera dove respireremo un’atmosfera intima e rilassata circondati dalle querce e dal verde del bosco”.

La serata del 12 sarà invece dedicata alle melodie e ritmiche contagiose di Lion D e The Living Harmonies in uno show da non perdere.

Lion D, cantante rivelazione della scena reggae europea, a partire dalle 21:00, ammalierà il pubblico di Satriano con il suo stile inconfondibile, che si nutre di una moltitudine di sonorità che hanno come matrice comune e imprescindibile il reggae: dal dj style al new roots fino alla moderna dancehall.

Chiuderà la serata e la rassegna il dj set di Bacchus.

L’ingresso è gratuito e saranno presenti aree relax e stand gastronomici.

Per maggiori informazioni www.musicaincorso.com.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)