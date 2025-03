Potenza, forte scossa di terremoto: ecco la verifica e la situazione su queste strade

In seguito alla forte scossa di terremoto registratasi questa mattina a Vaglio Basilicata – che ha interessato, in particolare, l’area del potentino – Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione.

In particolare, i tecnici Anas specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti hanno svolto controlli ad hoc sulle opere d’arte e sulla viabilità.

Nell’area di Potenza, in ragione dell’epicentro della scossa, sono state verificate il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” e le strade statali 658 “Potenza-Melfi”, 95 e 95VAR “di Brienza” e 407 “Basentana”.

Le verifiche Anas si sono concluse nel pomeriggio e non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali.

La circolazione, al momento, è regolare su tutte le arterie.