Potenza: Fratelli d’Italia in piazza. Questa l’iniziativa

Si è tenuto questa mattina, nel centro storico di Potenza, un sit-in promosso da Fratelli d’Italia per sensibilizzare cittadini e opinione pubblica sulle ragioni del Sì al prossimo referendum sulla Riforma della giustizia.

All’iniziativa hanno preso parte dirigenti del partito, militanti, simpatizzanti e rappresentanti del territorio, a testimonianza di un impegno concreto e diffuso su un tema centrale per il futuro del Paese.

Alessandro Galella, segretario cittadino di Fratelli d’Italia a Potenza, dichiara:

“La separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente non è una battaglia ideologica: significa garantire pienamente il principio del giusto processo”.

Il sit-in di Potenza rientra in un più ampio percorso di mobilitazione e informazione che Fratelli d’Italia sta portando avanti in tutta Italia, in linea con l’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni.

Conclude Galella:

“Il referendum del 22 e 23 marzo rappresenta un’occasione fondamentale per dare voce ai cittadini e per affermare con chiarezza che una giustizia giusta ed efficiente non è contro qualcuno, ma a tutela di tutti, per questo motivo sarà necessario recarsi alle urne e votare Sì”.