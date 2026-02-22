Vietri di Potenza: al via i lavori in questa zona. Attenzione alle modifiche alla circolazione

Il sindaco di Vietri di Potenza, avv. Christian Giordano, comunica che:
“al fine di consentire alcuni lavori sulla strada comunale, è stato istituito il divieto di transito veicolare e di sosta in via Santa Lucia nel tratto che va:
- dal civico n. 21 fino all’intersezione con via Grotta di Cesare, dalle ore 8:00 di lunedì 23 alle ore 18 di giovedì 26 febbraio 2026.
Tale ordinanza è stata adottata a tutela della salvaguardia dei cittadini e della pubblica incolumità in generale, nonché per esigenze di carattere tecnico, per lo svolgimento dei lavori da eseguire”.