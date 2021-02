Potenza: garage in fiamme! Vigili del Fuoco sul posto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna, dalle ore 15.40 circa, sono intervenuti in via Della Pineta a Potenza per un incendio.

Alcuni abitanti della zona, notato del fumo uscire da un garage, subito hanno contattato il 115.

i VV.F., giunti sul posto, hanno dovuto forzare la serranda per poter accedere all’interno del locale ed intervenire tempestivamente: hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dei locali impedendo la propagazione delle fiamme all’intero fabbricato.

Sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada ed una autobotte, per un totale di sei unità.a

