Tito promuove e sostiene un “Patto locale per la lettura”! Ecco cosa prevede

Rende nota l’amministrazione del Comune di Tito (PZ) un’iniziativa volta a favorire la lettura di libri.

Ecco quanto riportato:

“Il Comune di Tito (PZ), ‘Città che legge’ 2020-21, promuove e sostiene un ‘Patto locale per la lettura’ che prevede una collaborazione fra soggetti pubblici e privati che individuano nella lettura una risorsa strategica e un valore su cui investire.

A tale scopo, la Giunta comunale, con delibera N. 34/2020 ha approvato la costituzione del ‘Patto locale per la Città di Tito’, un accordo che si attua con la sottoscrizione di un documento d’intenti preceduto dalla scheda di adesione.

Il ‘Patto Locale per la Lettura’ ha durata triennale rinnovabile e opera attraverso i ‘Tavoli di progettazione’, coordinamento e monitoraggio, suddivisi per gruppi di lavoro tematici e istituiti dall’Amministrazione comunale che si impegna a garantire il sostegno organizzativo e la conduzione con incontri programmati, presso le proprie sedi, presieduti e convocati dall’Assessore alla cultura e alla scuola, anche su richiesta degli aderenti al ‘Patto’.

Ciò premesso: SI INVITANO Enti pubblici, Associazioni e privati, in rappresentanza dei vari ambiti della filiera culturale e, in particolare, di quella del libro quali istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, cooperative, fondazioni, e tutti gli attori presenti sul territorio che condividono l’idea che la lettura sia uno strumento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico, a prendere visione e a sottoscrivere la scheda di adesione, firmata dal rappresentante legale o da un suo delegato, con allegata copia della carta d’identità del sottoscrittore (legale rappresentante o suo delegato), via mail all’indirizzo: ufficiourp@comune.tito.pz.it Il modulo, in alternativa, potrà essere consegnato presso l’Ufficio protocollo del Comune di Tito, Via Municipio n.1.”

