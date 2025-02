Potenza, Garante dei detenuti: ecco la proposta di legge su questa figura

Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Fortunato Picerno, attraverso una nota stampa, rende noto che è stata pubblicata sul BUR in data 03/02/2025 la proposta di legge, approvata dal Consiglio regionale, riguardante la figura del Garante dei detenuti, unica anche per le vittime di reato oltre che per gli Anziani.

La proposta è stata avanzata in rifermento alla visita presso gli Istituti penitenziari di Melfi e Potenza dei rappresentanti sindacali della Polizia penitenziaria, a seguito della quale sono state evidenziate alcune criticità, prime fra tutte quelle di carenza di organico, oltre che di sovrappopolamento.

A tale figura sarà affidato il compito di occuparsi, tra gli altri, anche del suddetto aspetto gravoso riguardante le carceri della nostra Regione.

Picerno afferma:

“Nell’ ottica di attenzione verso i problemi del sociale che caratterizza da sempre la mia mission politica non ho tralasciato di accendere il focus su questioni che riguardano un importante spaccato della nostra società civile, tra cui quello della detenzione presso le carceri, dove mi sono recato personalmente e dove mi propongo di ritornare, per avere impatto diretto con quelle realtà e contezza delle relative problematiche, anche alla luce dell’ art 27 della nostra Costituzione che prevede l’ aspetto rieducativo della pena, oltre che quello meramente punitivo della stessa.

A tal proposito ho in mente di promuovere attività formative e di inserimento lavorativo all’interno delle carceri, a beneficio dei detenuti di concerto con l ‘Amministrazione penitenziaria.

La suddetta legge sul Garante dei detenuti consentirà di avere un referente all’ interno delle Istituzioni, che raccolga istanze e necessità, che svolga funzioni di tutela per i diritti di coloro che sono sottoposti alla misura cautelare”.